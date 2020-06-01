Ensarullah Sözcüsü ABD'deki olayları değerlendirdi

Yemen basınına göre, Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı Floyd ile ilgili olayları değerlendirdi.

Muhammed Abdüsselam, Tiwtter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sahte demokrasi sahibi ABD’de iktidardaki rijmin barbarlığı ile ırkçılığa karşı geniş kapsamlı protestolar başladı” dedi.

Ensarullah Hareketi Sözcüsü, "ABD’deki protesto hareketi, Washington rejiminin gerçek doğasını ve bu ülkede hiçbir zaman özgürlüğün hakim olmadığını gösterdi. Bu ırkçı düzen hayatta olduğu sürece, ırkçı katillerden başka bir şey üretmeyecektir" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Gösterilerin ABD geneline yayılmasının ve kontrolden çıkmasının ardından 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.