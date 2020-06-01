Arap dünyasından İran petrol tankeri yorumu: ABD'nin prestiji tehlikede

Bütün dünyası etkisi altına alana korona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede hafifletilmesi ve “normale dönüş” stratejilerinin hayata geçirilmeye başlanması Arap dünyasının geçtiğimiz hafta en çok gündeminde olan konular arasındaydı.

Birçok Arap gazetesinde ABD ve Batı’nın aldığı “normalleşme” kararları tehlikeli olarak nitelendirilirken, bazı yazarlar ABD ve Batı dünyasının ekonomik çıkarları korumak için normale dönüş senaryoları arasında yer alan “sürü bağışıklığını” dayattığını savundu.

İran’ın Amerikan ambargolarına rağmen Venezuela’ya petrol tankerleri göndermesi bir başka gündem maddesiydi. Tanınmış gazetecilerin yaptığı yorumlarda İran’ın bu adımı ABD’nin prestijini sarstığı şeklide yorumlandı.

ABD’nin Covid-19 salgını dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü ve Çin’i sorumlu tutması ve buradan hareketle yaşanan gerilimle ilgili bazı gazetelerde yer alan değerlendirmelerde, “ABD ve Batı’nın Çin’in sıkı karantina modelini örnek alacaklarına kendi başarısızlıklarını örtmek için Çin’i sorumlu tutukları” yorumları yapıldı.

ABD’de George Floyd isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesi de Arap medyasında bu hafta en çok işlenen konulardan oldu. Suudi Arabistan’da uzun süredir tutuklu bulunan din adamı Selman El Avde’nin oğlu Abdullah El Avde’nin, sosyal medya hesabı üzerinden George Floyd ve İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı arasında yaptığı benzetme dikkat çekti.

El Avde, Twitter’da yaptığı paylaşımda Cemal Kaşıkçı’nın fotoğrafı ile ve Floyd’un öldürülme anının resmini yan yana koyarak, “boğuluyorum, nefes alamıyorum… İki adamın ölmeden önce söylediği son sözler. Biri Minneapolis’te diğeri Suudi konsolosluğunda” cümlelerine yer verdi. Bu paylaşım oldukça yankı uyandırdı.

Rusya’nın Libya’ya General Halife Hafter’e destek için savaş uçakları gönderdiği yönündeki haberlerin yankıları da sürüyor. Libya’daki son gelişmelerle “Türkiye-Rusya gerginliğine yol açacak” yorumları sıkça yer alırken, Libya’da Suriye’dekine benzer bir Türkiye-Rusya uzlaşısının mümkün olduğunu savunan yazarlar da oldu.

Kaynak: Gazete Duvar