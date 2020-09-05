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5 Eyl 2020 13:44

Hindistan'da vaka sayısındaki rekor artış devam ediyor

Hindistan'da vaka sayısındaki rekor artış devam ediyor

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 432 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 23 bin 179'a çıktı. 1089 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1089 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 69 bin 561'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 432 yeni COVID-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 23 bin 179'a çıktı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 107 bin 223 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

News Code 1888923

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