İran'dan Keşmir açıklaması: Endişe duyuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Keşmir’de İmam Hüseyin (a.s) için metem merasimlerine katılanlara yapılan saldırıya tepki göstererek, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter üzerinden İmam Hüseyin (a.s) için saygı ile bir paylaşımda bulunurken Hindistan genelinde matem merasimleri sakin bir şekilde düzenlenmiştir. Fakat Keşmir’de matem merasimlerine katılanların yaralanmasına dair yayınlanan haber çok endişe vericiydi” dedi.

Said Hatipzade, “Hindistan hükümetini derhal Keşmir Polisine gerekli talimatları vermeye ve olayda yaralananlara yardım etmyi ön planda tutmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Hint polisi, Keşmir'de düzenlenen Aşura matem merasimine saldırmıştı. Olayda en az 40 kişi yaralanırken, 200 kişi de tutuklanmıştı.