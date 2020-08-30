Nifak cephesinin lideri Suudi Arabistan ile BAE'nin yanında durmayacağız

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdul Melik el- Husi, Aşura Günü münasebetiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) nifak cephesinin lideri olduğunu anlatan Husi, "Yemen halkı çoktan kararını verdi ve nifaklı cephesine katılmaya hiç niyeti yok." dedi.

El-Husi, "Yemen'e yönelik saldırı düzenleyenlere karşı koymaya devam edeceğiz. Bu bizim İslami ve dini inancımızdan kaynaklanan ilkeli bir tutumdur. Bunu dini bir görev olarak görüğümüzden dolayı asla vazgeçemeyiz" ifadelerinde bulundu.

Filistin meselesi hakkında Ensarullah lideri, "İslam dünyasındaki meselelerle ilgili tavrımız oldukça nettir. Filistin meselesi hakkındaki tutumumuz da çok açık. Filistin davasını destekliyor, işgalci Siyonist düşmanı İslam Ümmetinin düşmanı olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Abdul Melik el- Husi, Amerika'nın bölgedeki baskıcı politikasını kınayarak, şunları kaydetti:

"Lübnan, Suriye, Irak ve Bahreyn dahil olmak üzere tüm Müslüman halkları ile dayanışma içerisindeyiz. İran İslam Cumhuriyeti ile de dayanışma içindeyiz. Burada Hindistan, Keşmir ve Myanmar'da Müslümanlara yapılan zulümden bahsetmek gerekiyor."

İsrail-BAE arasında sağlanan normalleşme anlaşmasına ilişkin Yemen Ensarullah Hareketi Lideri, "Siyonist düşmanla herhangi bir münasebet kurulmasını kınıyoruz. Bunun din ve şeriat açıdan da haram olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.