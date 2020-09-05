  1. Toplum
5 Eyl 2020 16:37

Dünya genelinde 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle öldü

Dünya genelinde 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle öldü

Uluslararası Af Örgütü’nün araştırmasına göre, tüm dünyada 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19’a yakalanarak, hayatını kaybetti.

Sputnik'in haberine göre, Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 binin üzerinde kişinin, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken ölmesi, sarsıcı boyutlarda bir krizdir. Güvenli bir iş ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. Bu kadar yüksek sayıda kişinin nihai bedeli ödüyor olması bir skandal."

Uluslararası Af Örgütü, 13 Temmuz’da yayınladığı raporda, 3 binin üzerinde sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü tespit etmişti.

News Code 1888931

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler