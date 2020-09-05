Dünya genelinde 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle öldü

Sputnik'in haberine göre, Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 binin üzerinde kişinin, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken ölmesi, sarsıcı boyutlarda bir krizdir. Güvenli bir iş ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. Bu kadar yüksek sayıda kişinin nihai bedeli ödüyor olması bir skandal."

Uluslararası Af Örgütü, 13 Temmuz’da yayınladığı raporda, 3 binin üzerinde sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle öldüğünü tespit etmişti.