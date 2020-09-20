Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

UAEA'nın denetim konusunda İran'dan başka bir talebi yok

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) arasındaki işbirliğine değinerek, “İran’ın ilkelerinden biri kabul ettiği yükümlülüklere bağlı kalmaktır. İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği de bu çerçevede tanımlanmaktadır” dedi.

“UAEA’nın yükümlülükleri gereği İran’dan bir talebi varsa, bununla bir problemimiz yok” diyen Salihi, “Ajans talebini İran’a iletmelidir. Ajansın talebinin haklılığı olup olmadığı korunma önlemler anlaşması kapsamında değerlendirilir. Onaylanırsa onlara eşlik ederiz; onaylanmazsa da yanıtımızı onlara bildiririz” ifadelerinde bulundu.

Salihi, "UAEA yetkilileri, sahip oldukları bilgilere göre, belirlenen ikinci yeri inceledikten sonra denetim için başka bir talepleri olmadığını ilan ettiler" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami'den Trump'a: İntikamımız kesindir

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde katıldığı askeri bir törende yaptığı konuşmada, “Doğrudan veya dolayılı olarak General Süleymani’nin şehadetinde rolü olanları hedef alacağız” dedi.

ABD’li yetkililere seslenen Tümgeneral Selami, “Siz, bizim şehit kardeşimizin kanı karşılığında Güney Afrika'da bir kadın büyükelçiyi vuracağımızı mı düşünürsünüz?” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti:

“Ciddi bir şekilde kendi iç sorunlarınızla uğraşırken bizi bin kat daha ağır yanıt vermekle tehdit ediyorsunuz. Ayn el-Esad üssünü vurduğumuzda sizin belki yanıt vereceğinizi düşünmüştük; dolayısıyla aynı zamanda sizin karşılık vermeniz durumunda belirnenen hedefleri yok etmek için yüzlerce füze hazırlamıştık.”

Bu tehditlerin ciddi olduğunu belirten Tümgeneral Selami, “Bugün de aynısını yaparız. Bir vatandaşımıza bile ufak bir zarar gelirse yanıtımız ağır olacaktır” şeklinde konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 166 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2845 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 118'e, vaka sayısının da 419 bin 043'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 893'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 357 bin 632'ye ulaştığı bilgisini verdi.