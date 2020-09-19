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19 Eyl 2020 17:25

UAEA'nın denetim konusunda İran'dan başka bir talebi yok

UAEA'nın denetim konusunda İran'dan başka bir talebi yok

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, UAEA’nın İran’dan talep ettiği ikinci nükleer tesisi denetleme zamanının kamuoyuna açıklanmayacağını belirterek, "UAEA, denetim için başka bir talebi olmadığını ilan etti" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) arasındaki işbirliğine değinerek, “İran’ın ilkelerinden biri kabul ettiği yükümlülüklere bağlı kalmaktır. İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği de bu çerçevede tanımlanmaktadır” dedi.

“UAEA’nın yükümlülükleri gereği İran’dan bir talebi varsa, bununla bir problemimiz yok” diyen Salihi, “Ajans talebini İran’a iletmelidir. Ajansın talebinin haklılığı olup olmadığı korunma önlemler anlaşması kapsamında değerlendirilir. Onaylanırsa onlara eşlik ederiz; onaylanmazsa da yanıtımızı onlara bildiririz” ifadelerinde bulundu.

UAEA’nın denetim ekiplerinin ajansın talep ettiği iki nükleer tesisten ilkini incelediğini belirten Salihi, ikinci tesisin de denetim zamanının belli olduğunu ancak bu zamanın kamuoyuna açıklamayacaklarını söyledi.

Salihi, "UAEA yetkilileri, sahip oldukları bilgilere göre, belirlenen ikinci yeri inceledikten sonra denetim için başka bir talepleri olmadığını ilan ettiler" ifadesini kullandı.

News Code 1889225

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