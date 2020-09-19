Tümgeneral Selami'den Trump'a: İntikamımız kesindir

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün sabah saatlerinde katıldığı askeri bir törende yaptığı konuşmada, “Doğrudan veya dolayılı olarak General Süleymani’nin şehadetinde rolü olanları hedef alacağız” dedi.

ABD’li yetkililere seslenen Tümgeneral Selami, “Siz, bizim şehit kardeşimizin kanı karşılığında Güney Afrika'da bir kadın büyükelçiyi vuracağımızı mı düşünürsünüz?” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami sözlerine şöyle devam etti:

“Ciddi bir şekilde kendi iç sorunlarınızla uğraşırken bizi bin kat daha ağır yanıt vermekle tehdit ediyorsunuz. Ayn el-Esad üssünü vurduğumuzda sizin belki yanıt vereceğinizi düşünmüştük; dolayısıyla aynı zamanda sizin karşılık vermeniz durumunda belirnenen hedefleri yok etmek için yüzlerce füze hazırlamıştık.”

Bu tehditlerin ciddi olduğunu belirten Tümgeneral Selami, “Bugün de aynısını yaparız. Bir vatandaşımıza bile ufak bir zarar gelirse yanıtımız ağır olacaktır” şeklinde konuştu.

ABD merkezli siyasi haber sitesi Politico’ya göre istihbarat servisleri, İran'ın Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden önce İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Genral Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak, ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks’a suikast düzenleyeceğini iddia etmişti.