Suudi Arabistan BM İnsan Hakları Konseyi'ne giremedi

Timetürk'e göre, İnsan hakları karnesi zayıf olmakla eleştirilen Çin ve Rusya, İnsan Hakları Konseyi'ne yeni üye seçilirken, Konsey üyeliğine adaylığı sivil toplum örgütlerince tepki çeken Suudi Arabistan ise yarışı kazanamadı.

Konseye seçilen diğer ülkeler arasında ise Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba yer aldı.

Seçilen yeni ülkeler, 1 Ocak 2021 itibarıyla Konseyde 3 yıl görev yapacak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) BM Direktörü Louis Charbonneau, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İnsan Hakları Konseyi'ne seçilememesini memnuniyetle karşıladı.

Charbonneau, Çin, Rusya ve Küba'nın ise Konseye seçilmeyi hak etmediğini belirterek, insan hakları ihlallerinde bulunmakla suçladığı bu ülkelerin Konseyin ihlal ve istismarlara ışık tutmasını engellemeyeceğini ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.