Bahreyn'de iki genç idam eşiğinde

Arap basınına göre, Bahreyn İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) iki Bahreynli gencin idam eşiğinde olduğunu bildirdi.

Bahreyn Yüksek Mahkemesi, önümüzdeki Pazartesi günü idam cezasına çarptırılan Muhammed Ramazan ve Hüseyin Musa ile ilgili nihai kararını açıklayacak.

HRW, Bahreyn rejiminin müttefikleri ABD ve İngiltere'den Muhammed Ramazan ve Hüseyin Musa’ya Bahreyn polisi tarafından işkence yapıldığına dair bağımsız bir soruşturma yapılmasına izin verilmesi için Manama’ya baskı yapmasını istedi.

Bahreyn’e de çağrıda bulunan HRW, iki genci derhal serbest bırakmasını veya adil bir şekilde yargılanmalarını talep etti.