İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 265 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 552 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 870'e, vaka sayısının da 522 bin 387'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 420 bin 910'a ulaştığı bilgisini verdi.