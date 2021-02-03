Aung San Suu Kyi, ticaret kuralını ihlal etmekle suçlanıyor

Ulusal Demokrasi Ligi (NLD) sözcüsü Kyi Toe, Facebook paylaşımında, Kyi ile ilgili "Mahkeme, 1-15 Şubat tarihleri arasında 14 gün gözaltında kalmasına karar verdi ve onu bir ithalat-ihracat yasasını ihlal etmekle suçladı" şeklinde yazdı.

Kyi Toe, ayrıca eski başkan Win Myint'in Doğal Afet Yönetimi Yasasını ihlal etmekle suçlandığını kaydetti.

Bu arada 1 Şubat sabahı gözaltına alınan ve aralarında NLD milletvekiliyle senatörlerin de bulunduğu 400 kişi, tutuldukları orduya ait merkezlerden serbest bırakıldı.

1 Şubat'taki askeri darbenin ardından 24 bakan ve yardımcıları görevden alınmış, 11 yeni bakan atanmıştı.

Aung San Suu Kyi'nin partisi NLD, Kasım 2020'deki seçimde 476 sandalyeden 396'sını ve ordunun desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) 33'ünü kazandı. Seçim sonuçlarının pazartesi günü parlamento tarafından onaylanması bekleniyordu.

Seçimler hakkında soruşturma açılıyor

Ülkede geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan ve hileli olduğu iddia edilen parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatılacak.

Cuntanın lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Min Ang Hlaing, darbe hükümetinin yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında seçimdeki hile iddialarını araştırmak üzere, "bağımsız ve önyargısız çalışanlardan oluşan yeni Birlik Seçim Komisyonu kurulacağını" belirtti.

Seçmen listelerinin hane halkı kayıtlarına göre yeniden sorgulanması gerektiğini ifade eden General Min, "Komisyon, gerçek sonuçları ortaya çıkarmak için seçim verilerini inceleyecek ve buna göre süreç içinde sorumlular hakkında gereken adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

AA