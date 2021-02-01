Asya ülkesi Myanmar'da askeri darbe

Asya ülkesi Myanmar'da asker, demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti saf dışı bırakarak yönetime el koydu. Hükûmetin başındaki Nobel Ödüllü Ang San Su Çi ile diğer Ulusal Demokrasi Birliği (UDB) yöneticileri gözaltına alındı.

Ordu, bu kişilerin "seçimlerde hile" nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti. Orduya ait bir televizyon kanalından yapılan açıklamada ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiği ve bu süreçte hükûmetin başında ordu lideri Min Aung Hlaing'in olacağı duyuruldu.

Başkent Nepido'da telefon hatlarının kesildiği belirtildi ve devlet televizyonunun yayını durduruldu. İnternet bağlantısının da çok zayıf olduğu aktarıldı.

Reuters'a konuşan UBD Sözcüsü, Su Çi ve Myanmar Devlet Başkanı Vin Myint'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığını belirtti. Kendisinin de yüksek ihtimalle kısa süre içinde tutuklanacağını söyleyen sözcü, "Halkımıza aşırı bir karşılık vermemeleri ve yasalara uygun davranmaları için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Son günlerde Myanmar'da sivil yönetim ile ordu arasındaki tansiyon giderek yükselmiş, bu da ordunun darbe yapabileceğine dair endişelere yol açmıştı.

T24