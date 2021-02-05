Macron, Türkiye'nin Libya'dan çekilmesini istiyor

Macron, "Şimdi Libya'da Türk askerlerinin çekilmesiyle, Dağlık Karabağ'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesiyle iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Macron ayrıca, son günlerde Ankara'dan gelen yumuşama sinyallerini memnuniyetle kaşılamakla birlikte, ABD ve AB'nin son iki yılda agresif saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin 2 yıl önce Suriye'de NATO ile koordinasyona girmeden operasyon düzenlediğini belirten Macron, "Suriye'de ABD öncülüğünde koalisyon askerleri olmasına rağmen Türkiye, ulusal bir bakış açısıyla Suriye Demokratik Güçleri'nin terörist olduğunu, PKK ile bağlantılı olduğunu, ki bunun bir kısmı doğru, belirterek operasyon başlattı. Ama koalisyon güçleri o dönem bu kişiler (Suriye Demokratik Güçleri) sayesinde IŞİD'e karşı mücadele ediyordu. Sonra birden bir üyemiz (NATO) gelip bu kişileri öldürmek istedi çünkü bunlar terörist oldu." dedi.

Atlantic Council'a verdiği mülakatta Rusya'ya da değinen Fransız lider, Avrupa'da istikrar ve barışı sürdürmek için Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalogun şart olduğunu ifade etti.

Kaynak: Euronews