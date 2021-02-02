AİHM, Demirtaş'ın ikinci tutukluluğuyla ilgili Türkiye'den savunma istedi

AİHM, AYM'nin Kasım 2019'dan beri Demirtaş'ın başvurusuyla ilgili karar vermemesi nedeniyle 'tutuklulukla ilgili başvurularda süratle karar verme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini' ve 'AYM'nin Demirtaş için tüketilmesi gereken etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığını' sordu.

Demirtaş'ın avukatları Benan Molu, Ramazan Demir ve Mahsuni Karaman, AİHM'in Türkiye'den savunma istemesinin ardından yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"AİHM, Büyük Daire kararı ile Kobane soruşturmasında tutukluluk gerekçesi yapılan delilleri de incelemiş ve Selahattin Demirtaş'ın 4 yıldır tutuklu olduğu olgu ve olaylar ile Kobane soruşturması delillerinin aynı olduğunu değerlendirerek halihazırda çürütmüş olduğu bu delillerden dolayı tekrar tutuklanan Demirtaş'ın tahliyesine karar vermişti. AİHM bugünkü bildirimi ile Kobane soruşturmasının esasına girmeye karar verdi. Bu bağlamda özellikle 9 Haziran 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş'ın kendi önünde devam 5 tane başvurusunu birleştirip verdiği kararda ikinci tutukluluk başvurusunu incelemekten kaçınması konusunda AYM'nin Demirtaş dosyası özelinde etkili bir iç hukuk yolu olup olmadığını sorması çok önemli. AYM'nin, AHİM'nin Büyük Daire kararını boşa çıkarmak için ve AİHM'den farklı hiçbir şey söylemeyen kararında ikinci tutukluluk başvurusunun bütün yazışma ve aşamaları bitmiş olmasına rağmen neden incelemediğini de AYM'nin Demirtaş için etkililiğini de tartışarak mercek altına almış oluyor. AİHM ayrıca bugüne kadar ki inceleme sürecinden farklı olarak Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ile bağlantılı olarak 18. maddenin ihlal edilip edilmediğini de sordu. Bunu Kürt siyasetçiler için ilk defa inceleme konusu yaptı AİHM.”

T24