AB nükleer anlaşma ile ilgili istişare sürecini koordine edebilir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Amerikan TV Kanalı CNN'e verdiği röportajı değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"CNN muhabiri Christiane Amanpour'a, 'ABD nükleer anlaşmadan geri çekildi ve onu ihlal etti. Ancak İran yalnızca telafi edici adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri tam olarak anlaşmaya dönmelidir. İran daha sonra attığı adımlarından geri dönecektir.' dedim.

Joseph Borrell - Ortak Komisyon Koordinatörü olarak - İran ve ABD'ın anlaşma ile ilgili istişare sürecini koordine edebilir."

ABD'nin eski Başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.