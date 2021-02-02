İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan CNN TV kanalına verdiği röportajda, ABD'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Zarif, ABD'nin hiç bir garanti vermeksizin nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekildiğini hatırlattı.

İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğini belirten Zarif, Biden yönetimine seslenerek, "Eğer nükleer anlaşmanın 36. maddesini okursanız, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı açık bir şekilde görülür." dedi.

Zarif'ten Avrupa Birliği'ne nükleer anlaşma teklifi

Bakan Zarif ayrıca, "İran ve ABD'nin nükleer anlaşmaya eşzamanlı olarak dönmesi konusunda bir mekanizma oluşturulabilir. Bu görevi Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda yer alan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi yapabilir." açıklamasında bulundu.

Trump hükümetinin çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşan Biden yönetimine tepki göstererek, "Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşması hiçbir anlam ifade etmiyor." ifadesini kullandı.

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda şart koşacak taraf biziz, çünkü onlar anlaşmadan geri çekildi ve şartları yerine getirmek zorundalar. Onlar herhangi bir bedel ödemeden ve önceki ABD hükümetinin bize verdiği zararları telafi etmeden süreci atlatmak istiyor. Kendileri de bunun mümkün olmayacağını iyi biliyorlar."

ABD'nin eski Başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise son günlerde düzenlediği basın toplantısında İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirene kadar Washington'un bu konuda adım atmayacağını ileri sürmüştü.