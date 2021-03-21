Erdoğan'dan "Nevruz Bayramı" mesajı

TRT Haber'e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Nevruz’un işaret ettiği dayanışma duygusunun daim olmasını diliyorum"

Erdoğan, Nevruz Günü'nü tebrik ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz’un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum. Nevruz’un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Nevruz’un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla

selamlıyorum."