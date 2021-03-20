İslam Devrimi Lideri, yeni yılın ismini açıkladı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle görüntülü bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin mesajının satır başları şöyle:

- Nevruz Bayramı ve yeni yılın gelişi nedeniyle bütün vatandaşlarımızı, özellikle de şehitler ve gazilerin saygı değer ailelerini, bütün gazilerimizi ve bu bayramı kutlayan bütün milletleri tebrik ederim.

- Bu yıl bayramımız, Allah'ın izniyle yeni yılımız için maddi ve manevi birçok nimetler getireceğini umduğumuz Şabaniye bayramlarıyla eşzamanlıdır.

- 1399 Hicri Şemsi yılı çeşitli ve bazen benzeri görülmemiş olaylarla sona erdi. Milletimiz için gerçekten eşi görülmemiş ve tanıdık olmayan olaylardan biri, hemen hemen her ulusun hayatını bir şekilde etkileyen korona salgınıydı. Koronavirüs işletmeleri, okulları, dini toplulukları, seyahatleri, sporları ve diğer konuları etkileyerek ülkedeki iş ve çalışma alanına ciddi bir darbe indirdi. Tabii ki, meselenin en acı yönü onbinlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesiydi. Bu da onbinlerce ailenin yas ve keder içinde olduğu anlamına geliyor. Ben bu vesileyle tüm o değerli ailelere başsağlığı diliyor, onlarla dayanışmamızı bildirmek istiyorum. Allah'tan onlara sabır ve mükafat, hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum.

- 1399 yılı, İran milletinin yeteneklerinin ortaya çıkışı yılıydı. Büyük bir sınav olan koronavirüs karşısında doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımızdan araştırmacılar, bilim insanlarımız ve gönüllü olarak hizmet eden gruplara kadar aziz milletimiz yaptırımlar, düşmanın azami baskısı ve yurtdışındaki imkanları kullanmanın çeşitli yollarının kapatılmasına rağmen bu acı olayı yönetmek konusunda büyük bir başarıya imza atarak önemli bir tecrübeyi ortaya koydular.

- Geçtiğimiz yılda düşmanın azami baskısının yenilgisini İran halkının başarılarından biriydi. ABD liderliğindeki İran düşmanları, milletimize diz çöktürmeye çalışıyorlardı. Tabii ki, milletimizin ayakta kalacağını ve onların başarısız olacaklarını biliyorduk. Bugün, Amerikalıların ve Avrupalı ​yandaşlarının itiraf ettiği gibi, azami baskı politikası başarısız kalmıştır.

- Geçtiğimiz yılın sloganı üretimin geliştirilmesiydi. Halk ve hükümetten gelen çok sayıda rapora göre, üretimin geliştirilmesi sloganı, ülkenin bazı alanlarında kabul edilebilir bir derecede gerçekleşti. Tabii ki bu ilelerleme beklendiği kadar değil, çünkü altyapıda bazı çalışmaların gerçekleştirilmesine rağmen, sonuç kamu ekonomisinde ve halkın geçiminde görünür ve hissedilir değildi. Üretimin geliştirilmesinin halkın hayatına daha çok yardımcı olacağını bekliyoruz.

- "Üretimin geliştirilmesi" sloganı tamamen devrimci bir slogandır. Bu sloganın gerçekleşmesi, ulusal paranın değerini, ulusal özgüveni, halkın memnuniyetini ve milli güvenliği garanti eder.

- Ülkedeki iş durumu, insanları üretime yatırım yapmaya teşvik edecek ve üretim maliyetlerinin artmasını engelleyecek şekilde olmalıdır.

- Üretim sektöründeki düşük teşvikler ve bazı yıllarda üretici maliyetinin tüketici maliyetinden daha yüksek olan endeksi üretimin ilerlemesinin önünde bir engel olumuştur. Devrimci bir karar olan üretimin geliştirilmesi 1399 yılında alındı ve yeni bir yüzyılın başlangcı olan 1400 yılının sonuna kadar devam etmelidir.

- 1400 yılı, önümüzdeki seçimler ve üretimin geliştirilmesi için uygun bir zeminin varlığı nedeniyle kritik ve önemli bir yıldır. 1400'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri bu yılı daha önemli, hassas ve etkili bir yıl haline getirmiştir.

- Hem mevcut hükümet hem gelecekteki hükümet, üretimin geliştirilmesi, önündeki engellerin kaldırılması ve bu sloganın gerçek anlamıyla uygulanmasını kapsamlı bir şekilde desteklemelidir. Dolayısıyla 1400 yılının sloganını "üretim, destekler ve engelleri kaldırma" olarak ilan ediyorum.