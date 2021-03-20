Ruhani'den "Nevruz Bayramı" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu yıl Nevruz Bayramı zafer mevsiminin müjdeleyicisidir. İran milletinin düşmanları rezaletle iktidar koltuğundan düşerken İran millet gururlu bir şekilde baharı karşıladı.

Bugün düşmanlar İran milletiyle yaptırım, tehdit ve zor diliyle konuşamayacaklarını itiraf etmişler. Bu nedenle, üç yıllık yenilginin ardından İran milletiyle yapıcı etkileşim yoluna geri dönmek zorundalar.

Son sekiz yıl içinde, uluslararası siyaset alanında değerli siyasi sermaye biriktirdik ve bunun sonucu Birleşmiş Milletler (BM), Güvenlik Konseyi ve Lahey mahkemesinde art arda elde ettiğimiz zaferlerdir. Bugün dünya ile geniş, derin, stratejik ilişkilere sahibiz ve düşmanlarımız bize karşı konumlarında yalnız ve güçsüzdür. Bu sekiz yılda, mali kaynak sıkıntısı çekmemize rağmen, ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan altyapının geliştirilmesinde büyük ve tarihi adımlar attık.

Sağlık alanında da sağlık çalışanlarımız fazla fedakarlıklar yaptı ve bu alanda çok sayıda şehit verdik. Tıbbi ekipman, ilaç ve aşı üretiminde bilim adamları, mühendisler ve bilgi tabanlı şirketler iyi parladı ve İran milletinin gururu oldu.

Doğa kışının bitmesiyle birlikte sıkıntı ve zorluk kışı da sona eriyor. Önümüzdeki yıl koronavirüs salgınını yenmenin ve aşıya erişimin yılı olacak. Biz bir kere yaptırımları yendik ve birlikte mutlaka bir kez daha bu yaptırımları yeneceğiz."