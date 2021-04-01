Azerbaycan'da genel sağlık güvencesi sistemi, ülke genelinde devreye girdi

2020'de ülkenin kuzey bölgesinde pilot uygulama olarak başlatılan, Ocak 2021'den itibaren diğer bölgelerde, bugünden itibaren ise Bakü ve çevresindeki Sumgayıt kenti ile Abşeron ilinde devreye giren genel sağlık güvencesi sistemi böylece ülke genelini kapsamış oldu.

Azerbaycanlılar, ülke genelinde yaklaşık 3 bin 500 hastanede 2 bin 550 sağlık hizmetinden ücretsiz faydalanabilecek.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, AA'ya yaptığı açıklamada, genel sağlık güvencesi sistemi ile eş zamanlı olarak sağlık alanında reformlar da başlattıklarını ve hastaneleri yeniden sınıflandıracaklarını söyledi.

Bayramlı, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar, özellikle aile hekimliği ve acil tıp sisteminin yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğünü, yataklı hastaneleri ise 2. ve 3. basamaklı hastaneler olarak düzenleyeceklerini kaydetti.

Personel hazırlığının verilecek hizmete adapte olmasının da önem taşıdığını vurgulayan Bayramlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (İlham Aliyev) da dediği gibi bundan sonraki süreç ülkemizde sağlık hizmetlerinde kalite süreci. Son 10 yılda tüm hastanelerimiz yeniden kuruldu. Ya tamamen yeniden inşa edildi ya da restore edilerek modern hale getirildi, altyapı sorunları çözüldü. Bu reformlarla ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin en yüksek düzeye erişeceğini düşünüyorum." dedi.