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29 Mar 2021 15:27

27 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

27 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

İkinci Karabağ Savaşı'nda yaralanan 27 Azerbaycanlı gazi, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan “Yaşat Fonu”ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 27 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye’de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, “Yaşat Fonu”nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

“Yaşat Fonu” daha önce de 24 gaziyi tedavi için Türkiye’ye göndermişti.

Kaynak: Yenicag.info

News Code 1893334

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