Zarif'ten Tacikistan'da diplomasi trafiği

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9’uncu Bakanlar Konferansı için Tacikistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi.

Görüşmede Afganistan'daki barış süreci, ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile de görüştü.

İkili ilişkiler başta olmak üzere Afganistan konusunun ele alındığı görüşmede Zarif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini ve İran'ın ikili ilişkileri derinleştirmek istediğini söyledi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ise İran, Tacikistan ve Afganistan'ın ortak dil, kültür ve tarihe sahip olması üç ülke için de değerli olduğunu belirterek, ülkesinin ekonomi, demiryolu ve ulaşım altyapısıyla ilgili İran ve Afganistan ile çalışmaya hazır olduğunu aktardı.

Cevad Zarif bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra siyasi ve ekonomik öneme sahip diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci, Türkiye’nin öncülüğünde Afganistan ve Türkiye arasında 2011 yılında başlatılan bölgesel bir işbirliği platformudur.

Bu platform ile Afganistan'da ve bölgede istikrar, barış ve refahın arttırılması amaçlanmış, bir siyasi diyalog ortamı kurulmaya çalışılmıştır.

''Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'' Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmış, dönem başkanlığı da Tacikistan’a devredilmişti