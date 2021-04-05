Azerbaycan ve Türkiye'den ortak tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk orduları bünyesindeki muhabere birliklerinin 6 Nisan'da ortak askeri tatbikata başlayacakları belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başlayacak” ifadelerine yer verildi.

Tatbikat sırasında muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra edecekleri muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırılacaklarını belirten bakanlık yetkilisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılarak gerçekleştirilecek tatbikatta birliklerin etkileşimini organize etme, saha komuta mevzilerini konuşlandırma ve diğer görevler yerine getirilecek. Tatbikat 8 Nisan’a kadar sürecek.”

Kaynak: Sputnik