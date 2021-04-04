COVAX, Azerbaycan'a Covid-19 aşısı gönderdi

Güney Kore, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla Azerbaycan’a yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı gönderdi.

Azerbaycan basınına göre, 84 bin doz Vaxzevria (AstraZeneca) aşısı, Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Mayıs ayı sonuna kadar Azerbaycan'a toplam 432 bin doz Vaxevria aşısının ithal edilmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.