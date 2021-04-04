  1. Azerbaycan
4 Nis 2021 12:27

COVAX, Azerbaycan'a Covid-19 aşısı gönderdi

COVAX, Azerbaycan'a Covid-19 aşısı gönderdi

Azerbaycan, COVAX aşı programı kapsamında Güney Kore'den 84 bin doz Vaxzevria (AstraZeneca) aşısı aldı.

Güney Kore, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yoluyla Azerbaycan’a yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı gönderdi.

Azerbaycan basınına göre, 84 bin doz Vaxzevria (AstraZeneca) aşısı, Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Mayıs ayı sonuna kadar Azerbaycan'a toplam 432 bin doz Vaxevria aşısının ithal edilmesi bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

News Code 1893431

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