Irak’tan üst düzey bir heyet Azerbaycan’ı ziyaret edecek

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre, dün Kaabi'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kaabi, Azerbaycan’ın Bağdat Büyükelçisi Nasir Memedov ve beraberindeki heyeti kabul etti.” ifadeleri kullanıldı.

Irak ile Azerbaycan halkları arasında tarihi ve dini bir bağ olduğuna değinen Kaabi, “Necef ve Kerbela, Azerbaycan halkının en sevdiği seyahat bölgesidir.” ifadesinde bulundu.

Kaabi, Memedov tarafından resmi davet aldıklarını belirterek, “Üst düzey bir heyetimiz Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Bu ziyaret kapsamında iki kardeş ülke arasında 15 noktalık bir anlaşma imzalanacak.” dedi.