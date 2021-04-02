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2 Nis 2021 15:32

Irak’tan üst düzey bir heyet Azerbaycan’ı ziyaret edecek

Irak’tan üst düzey bir heyet Azerbaycan’ı ziyaret edecek

Irak Parlementosu Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, meclis yetkililerinden oluşan üst düzey bir heyetin Azerbaycan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre, dün Kaabi'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kaabi, Azerbaycan’ın Bağdat Büyükelçisi Nasir Memedov ve beraberindeki heyeti kabul etti.” ifadeleri kullanıldı.

Irak ile Azerbaycan halkları arasında tarihi ve dini bir bağ olduğuna değinen Kaabi, “Necef ve Kerbela, Azerbaycan halkının en sevdiği seyahat bölgesidir.” ifadesinde bulundu.

Kaabi, Memedov tarafından resmi davet aldıklarını belirterek, “Üst düzey bir heyetimiz Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Bu ziyaret kapsamında iki kardeş ülke arasında 15 noktalık bir anlaşma imzalanacak.” dedi.

News Code 1893400

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