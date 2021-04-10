  1. Azerbaycan
10 Nis 2021 16:34

Azerbaycan ile Türkiye Karabağ’da ortak operasyon yapacak

Azerbaycan ile Türkiye Karabağ’da ortak operasyon yapacak

Azerbaycan ve Türkiye, Mayıs ayının başında Karabağ’da terörle mücadele operasyonları başlatacak.

Resmi kaynaklar Türkiye ile Azerbaycan’ın Karabağ’da büyük bir operasyon yapacağını bildirildi.

“Son aylarda yoğunlaşan ve kesintisiz devam eden tatbikatların amacı ve hedefi Karabağ’ın dağlık kesiminde kalan illegal Ermeni grupları silahsızlandırmaktır.” diyen kaynaklar “Şu anda bu perspektif için askeri hazırlıklar, harekat planları tamamlandı, ideolojik ve bilgilendirme hazırlıkları devam etmekte.” dedi.

Ağdara, Hocavend ve Hocalı’daki silahlı Ermeniler etkisiz hale getirileceği belirtilirken terörle mücadele operasyonları kapsamında Karabağ’ın terörden arındırılacağı ve illegal silahlı Ermeni gruplarını köylerden ve yerleşim yerlerinden tamamen uzaklaştırılacağı iddia edildi.

Kaynak: M5dergi.com

News Code 1893579
https://tr.mehrnews.com/news/1893579/

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