Azerbaycan ile Türkiye Karabağ’da ortak operasyon yapacak

Resmi kaynaklar Türkiye ile Azerbaycan’ın Karabağ’da büyük bir operasyon yapacağını bildirildi.

“Son aylarda yoğunlaşan ve kesintisiz devam eden tatbikatların amacı ve hedefi Karabağ’ın dağlık kesiminde kalan illegal Ermeni grupları silahsızlandırmaktır.” diyen kaynaklar “Şu anda bu perspektif için askeri hazırlıklar, harekat planları tamamlandı, ideolojik ve bilgilendirme hazırlıkları devam etmekte.” dedi.

Ağdara, Hocavend ve Hocalı’daki silahlı Ermeniler etkisiz hale getirileceği belirtilirken terörle mücadele operasyonları kapsamında Karabağ’ın terörden arındırılacağı ve illegal silahlı Ermeni gruplarını köylerden ve yerleşim yerlerinden tamamen uzaklaştırılacağı iddia edildi.

Kaynak: M5dergi.com