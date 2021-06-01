Danimarka, Merkel'i dinlemesi için ABD'ye yardım etmiş

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, Danimarka Gizli Servisi (FE), aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bulunduğu Avrupalı politikacıları dinlemek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) yardım etti.

Danimarka medyası, Danimarka İstihbarat Servisi’nin (FE), Avrupalı politikacıları dinlemek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile işbirliği yaptığını yazdı. Danimarka Yayın Kurumu (DR) tarafından yayınlanan raporda, 2012-2014 yılları arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yanı sıra çeşitli denizaltı kabloları ile ülkelerin iletişim sistemlerine erişilerek İsveç, Norveç ve Fransa'nın üst düzey siyasilerin telefonlarının dinlendiği kaydedildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Merkel’in Sözcüsü, Danimarka Yayın Kurumu’nda (DR) yayınlanan dinleme raporuna kadar Danimarka’nın olaya dahil olduğundan haberdar olmadıklarını ifade etti.

"Bu bir skandal"

Danimarka Yayın Kurumu'nun gizli bilgilere erişimi olduğu söylenen 9 kaynakla görüştüğü ifade edilirken, Merkel’in yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve dönemin muhalif lideri Peer Steinbrück’ün de dinlendiği kaydedildi. Steinbrück, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Siyasi olarak bu bir skandal" dedi.

Yaşananlardan daha önce haberi olduğu ifade edilen Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen ise, "Müttefiklerin sistematik olarak dinlenmesi kabul edilemez” ifadesini kullandı.Konuya ilişkin Danimarka İstihbarat Servisi’nin (FE) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’ndan (NSA) herhangi bir açıklama yapılmadı.

Benzer iddialar 2013 yılında da ortaya çıkmış, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden tarafından gerçekleştirilen sızdırma ile Merkel’in dinlendiği öne sürülmüş, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu.

Merkel ve Macron: Açıklama bekliyoruz

Almanya Başbakanı ve diğer üst düzey Avrupalı yetkilileri dinlediğinin ortaya çıkmasıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başkbakanı Merkel'den açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Macron ve Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair çıkan haberler nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.

Merkel ve birçok Avrupalı görevli

Habere göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, eski Almanya ana muhalefet partisi lideri Peer Steinbrück, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek takip etti.

Danimarka ile ABD arasında 1990’lı yılların sonlarına dayanan kablo anlaşmasına göre, Danimarka hükümeti, topraklarından ve kara sularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere ABD'nin erişimine izin veriyor.

Telefon konuşmalarına erişim

NSA, seçtiği bu kişilerin telefon numaralarını izleyerek siyasetçilerin tüm iletişim bilgilerine ulaştı, hatta telefon konuşmalarına da erişti. Danimarka Askeri İstihbaratı (FE, Forsvarets Efterretningstjeneste) ile NSA arasında özellikle Rusya ve Çin'i izlemek için Danimarka'dan geçen telekomünikasyon kabloları için anlaşma yapılmıştı.

NSA'nın çalışmalarını gizlice izleyen ve Avrupalı siyasetçileri de izlediğini ortaya çıkaran FE, NSA'nın bu faaliyetlerini Mayıs 2015'te raporlamış fakat söz konusu rapor kurum içinde kalmıştı.

Savunma Bakanı Trine Bramsen, FE'nin ülkedeki istihbarat teşkilatlarını denetleme ve gözetleme yetkisine sahip İstihbarat Teşkilatlarını İnceleme Kuruluna eksik belge ve yanlış bilgiler verdiğinin belgelenmesi üzerine, 21 Ağustos 2020'de Danimarka Askeri İstihbaratında 3 üst düzey yetkiliyi görevden uzaklaştırmıştı.

Danimarka ile kablo anlaşması

Danimarka ile ABD arasında 1990’lı yılların sonlarına dayanan kablo anlaşmasına göre, Danimarka hükümeti, topraklarından ve kara sularından geçen internet ve telekomünikasyon kablolarındaki bilgilere ABD'nin erişimine izin veriyor.

Danimarka'nın dünya genelindeki internet ve telekomünikasyon bağlantılarında önemli bir konumda olduğu belirtiliyor.

Özellikle Rusya ve Çin'deki internet ve telekomünikasyon bilgilerinin Danimarka'daki kablolar üzerinden geçmesi dolayısıyla ABD'nin Danimarka ile yaptığı bu anlaşma sayesinde bilgilere kolayca ulaşabildiği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA