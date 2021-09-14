İran-Danimarka ilişkileri Tahran'da ele alındı

Celalzade, İran ve Danimarka arasındaki uzun süredir devam eden ilişkilerine değinerek, “İran ve Danimarka’nın ticari ve ekonomik münasebetlerinin geçmişi iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmiştir” dedi.

Parlamento ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Celalzade, “İran İslami Şura Meclisi, Danimarka Parlamentosu ile ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye hazırdır. Iran-Danimarka parlamentolar arası dostluk gruplarının oluşturulması, diğer alanlarda da ilişkilerinin güçlendirilmesine yardımcı olabilir” ifadelerinde bulundu.

Başta Afganistan olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelere dikkat çeken Celalzade, “Terörizm ve yabancı güçlerin Afganistan'a müdahalesi her zaman iki büyük sorun olmuştur ve bu ülkede sürekli güvensizliğe yol açmıştır” ifadesini kullandı.

Celalzade şöyle devam etti:

“İran’ın politikası her zaman bölge dışı ülkelerin müdahalesi olmaksızın bölgede istikrar ve barış sağlamak olmuştur ve deneyimler, Irak ve Afganistan'daki ABD birliklerinin varlığının bu ülkelerde terörizmin, güvensizliğin ve krizin devam etmesine yol açtığını göstermiştir”.

Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi Jasper War ise, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin azaldığını belirterek, “İran’a uygulanan yaptırımlara rağmen Danimarka hükümeti iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri canlandırmaya çalışıyor" dedi.

Jasper War ayrıca, ülkesnin nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarına inandığını vurguladı.