Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı

1,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu eyalette oy verme işlemi sona erdi. Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre CDU, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 6,2 puan artırdı ve yüzde 36 ile birinci çıktı.

Böylelikle 10 yıldır eyaletin başbakanlık görevinde bulunan Rainer Haseloff’un gelecek 5 yıl için yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Aşırı sağcı ve popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranı, bir önceki seçimlere göre 1,8 puan azaldı. AfD böylelikle yüzde 22,5 ile ikinci oldu.

Sol Parti de son seçime göre oy oranında 5,3 puan düşüş yaşayarak yüzde 11 ile üçüncü, 2,1 puan oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 8,5 ile sandıktan dördüncü parti çıktı.

Bir önceki seçimlere göre 1,3 puan oyunu arttıran Yeşiller yüzde 6,5 ile beşinci, aynı oy oranıyla seçimi altıncı sırada tamamlayan Hür Demokrat Parti (FPD) oy oranını 1,6 puan arttırdı.

Böylelikle yüzde 5’lik seçim barajını geçen FDP meclise girmeyi başardı. Seçimde diğer partiler toplam yüzde 9 oranında oy aldı.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı bu seçimde, daha önceki seçimlere göre seçmenlerin birçoğunun daha önceden mektupla oy kullanma yolunu seçtiği belirtildi. Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA