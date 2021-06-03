Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Yaptırımlar kalktığında petrol piyasasına geri döneceğiz

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, video konferans yöntemiyle OPEC+ grubunun 17. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Zengene, dün gerçekleşen toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, “Kısa süren toplantının büyük ölçüde İran'ın petrol piyasasına geri dönme olasılığından etkilendiğini düşünüyorum.” dedi.

Bu toplantıda petrol üretimine katkı yapılmamasına karar verildiğini kaydeden Zengene, grubun bir sonraki bakanlar toplantısının 1 Temmuz'da yapılacağı bilgisini paylaştı.

“Bu toplantıda İran'ın piyasaya geri dönüşünü duyurdunuz mu?” sorusuna Zengene, “Hayır, bunu yapmadık, çünkü buna gerek yok. Zaten (Viyana'da) anlaşmanın sağlanmasıyla yaptırımlar kalktığında piyasaya geri döneceğiz.” yanıtını verdi.

Bakan Zengene, İran’ın daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutulduğunu söyledi.

Üst düzey yetkililer eleştiriye hazır olmalı

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi, bugün Jam-e Jam TV'ye konuk oldu.

Konuk olduğu TV programı sırasında basına açıklamada bulunan Reisi, suni ve gereksiz gündemler hakkındaki sorulan soruya, "Bu tür gündemler yetkilileri vatandaşların geçim sıkıntısını çözme ve aşırı pahalılık, fiyat artışları, işsizlik ve toplumsal sorunları giderme gibi temel işlerden alıkoyar. Dolayısıyla suni gündemlerin ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmelidir." yanıtını verdi.

Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargı da çalışmaya başladığımda suni gündem yaratmak için çok uğraştılar ama ben teferruata girmeden işimi yaptım ve Allah'ın izniyle hükümette de aynısını yapacağım.

Bazı partiler ve siyasi gruplar arasında olan particilik ve siyasi oyunlardan uzak durarak halkın yanında olmaya ve halka hizmet etmeye çalışıyorum. Böylece halkın kesinlikle hükümete destek ve yardım edeceğine inanıyorum."

Eleştirinin önemine değinen Reisi, "Üst düzey yetkililer her zaman eleştiriye hazır olmalı, bunu yapamayan bir hükümet kesinlikle zarar görecektir" ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 620 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 488'e vaka sayısı ise 2 milyon 935 bin 443'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 5'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 494 bin 108'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.