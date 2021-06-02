İran Nükleer Anlaşması'nı canlandırmak için ilk adımı ABD atmalı

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi dün video konferans yöntemiyle Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere katılan yetkililer ile bir araya geldi.

İran Nükleer Anlaşması'nı yeniden canlandırmak için ilk adımı ABD'nin atması gerektiğini vurgulayan Wang Yi, "ABD, nükleer anlaşmadan geri çekildiği için Tahran'a yönelik uyguladığı baskılar ve tek taraflı yaptırımları kaldırarak ilk adımı atmalı." dedi.

Çinli Bakan, "ABD'nin İran üzerindeki baskısını tamamen kaldırmasının ardından, Tahran da derhal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirme yönündeki müzakereler Viyana’da devam ediyor.

Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.