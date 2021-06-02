Üst düzey yetkililer eleştiriye hazır olmalı

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi, bugün Jam-e Jam TV'ye konuk oldu.

Konuk olduğu TV programı sırasında basına açıklamada bulunan Reisi, suni ve gereksiz gündemler hakkındaki sorulan soruya, "Bu tür gündemler yetkilileri vatandaşların geçim sıkıntısını çözme ve aşırı pahalılık, fiyat artışları, işsizlik ve toplumsal sorunları giderme gibi temel işlerden alıkoyar. Dolayısıyla suni gündemlerin ortadan kaldırılması için çaba sarf edilmelidir." yanıtını verdi.

Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargı da çalışmaya başladığımda suni gündem yaratmak için çok uğraştılar ama ben teferruata girmeden işimi yaptım ve Allah'ın izniyle hükümette de aynısını yapacağım.

Bazı partiler ve siyasi gruplar arasında olan particilik ve siyasi oyunlardan uzak durarak halkın yanında olmaya ve halka hizmet etmeye çalışıyorum. Böylece halkın kesinlikle hükümete destek ve yardım edeceğine inanıyorum."

Eleştirinin önemine değinen Reisi, "Üst düzey yetkililer her zaman eleştiriye hazır olmalı, bunu yapamayan bir hükümet kesinlikle zarar görecektir" ifadesini kullandı.

Ülkenin her alanda büyük yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu anlatan Reisi, “Bunların hepsi değerlendirilmelidri. Ancak bunlar siyasi oyunlar sonucu ihmal edilmiş ve ülkede suni gündemler oluşturulmuştur.” şeklinde konuştu.

