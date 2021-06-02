İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 620 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 488'e vaka sayısı ise 2 milyon 935 bin 443'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 5'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 494 bin 108'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.