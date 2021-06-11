Petrol dar fiyat aralığında seyrediyor

Petrol, güçlü talep görünümüne rağmen varil başına 70 doları aşacak bir ivme yakalamakta zorlanıyor.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında dar bir fiyat aralığında seyrederken cuma günü yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa’nın büyük bir bölümü salgın öncesindeki trafik seviyelerine yeniden ulaşırken OPEC küresel toparlanmanın yılın ikinci yarısında daha da kuvvetlenmesini öngörüyor. OPEC’in perşembe günü yayımladığı raporuna göre, petrol talebi yılın ikinci yarısında günlük 5 milyon varil civarında artacak

Goldman Sachs ise aşılama hızının artmasıyla beraber jet yakıtı taleplerinin de hızlandığını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı ise cuma günü piyasalarla ilgili güncel raporunu yayımlayacak.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,4 düşüşle varil başına 70,03 dolardan işlem görüyor.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,4 düşüşle varil başına 72,24 dolara geriledi.

Kaynak: Bloomberg