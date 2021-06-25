Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro telefonda görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile telefonda görüştüğünü belitti.

Maduro'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede uluslarımıza karşı emperyalist karşısında ortak mücadeleyi ilerletmek için kardeşlik ve işbirliği bağlarını güçlendirme konusunda mutabık kaldık."

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro daha önce kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etmişti.

ABD uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli

BM Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantısında konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, "On yıllardır baskıcı yaptırımlara maruz kalan bir ülke olarak gıda ve ilaç yaptırımlarını kınıyoruz. Çünkü bunlar sorumsuzca, ahlaksızca ve hukuka aykırıdır" dedi.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali yaptırımlara son verilmesi çağrısında bulunan Zehra İrşadi, "ABD'nin tek taraflı ve düşmanca yaptırımlarının bölgesel ve uluslararası barışın geliştirilmesi üzerinde olumsuz etkileri var ve sürdürülebilir kalkınma için hayati önkoşullar olan uluslararası refah, adalet ve barışın önünde temel bir engel oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Zehra İrşadi, ''Uzun yıllar boyunca Genel Kurul, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını talep eden kararların lehinde oy kullandı ve Küba hükümeti ve halkıyla dayanışmasını dile getirdi. Ancak ABD son 60 yılda uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen yükümlülüklere aykırı olarak, ekonomik, ticari ve mali yaptırımlar uyguladı" ifadelerinde bulundu.

İranlı diplomat, dünyanın birçok bölgesini hala etkisi altına alan Covid-19 salgınının neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek için tüm ulusların seferber olduğu bir zamanda bile, ABD'nin yine tek taraflı girişimler ve yaptırımlarda ısrarcı olduğunun söyledi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 144 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 734 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 83 bin 473'e vaka sayısı ise 3 milyon 140 bin 129'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 225'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 797 bin 105'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.