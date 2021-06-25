Katar Emiri'nden Reisi'ye tebrik telefonu

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani dün akşam İran Cumhurbaşkanı yeni seçilen İbrahim Raisi'yi telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Yapılan görüşmede iki taraf ikili ilişkiler ayrıca ilişkileri geliştirme ve güçlendirme vizyonu hakkında görüş teatisinde bulundular.

Katar Emiri daha önce de İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndermişti.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.