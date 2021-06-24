İran'da gizemli "Kaşan Ahavan Evi"

İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kenti ülkenin mutlaka görülmesi gereken kentlerinden biridir. Şehrin genel dokusu, görülecek yerleri o kadar güzel ve otantik ki, insana Pers İmparatorluğu zamanındaki İran’ı çok güzel çiziyor.

Kebir Çölü’nün kıyısındaki bu vaha şehir, muhteşem tarihi yapılarıyla, orjinalini koruyan kent dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin favori kentidir.

Seramik ve çini işleri, ipek ve yün halıları, gül bahçeleri ve gül suyu ile meşhur bu eski şehrin en güzel zamanı gül tarlalarının tam çiçek açtığı Nisan ayı.

Kaşan Ahavan Evi, Kaşan'daki en gizemli yapılardan biridir. 450 metrekarelik bir alanı kapsayan Kaşan Ahavan Evi’nde modern ve geleneksel mimari bir araya getirilmiş. kullanılan kıvrımlı çizgiler bu evi özel kılıyor.

Bozorg Ağa Cami’nin arkasında yer alan Kaşan Ahavan Evi, bir ana bölüm ve bir arka bahçeden oluşmaktadır.

Tarihi bir yapı olmasa da evin çamurla restore edilmesi için herkes Kaşan'da farklı bir tarihi yapı olduğunu düşünüyor.