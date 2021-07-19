Afganistan'daki yabancı misyonlardan Taliban'a "silah bırakın" çağrısı

Afganistan'daki 15 diplomatik misyon ve NATO temsilcisi, Kabil hükümeti ve Taliban Doha'daki görüşmelerde anlaşmaya varamayınca Taliban'a askeri operasyonları durdurma çağrısı yaptı.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen görüşmede hükümet ve Taliban temsilcileri görüşmeleri sürdüreceklerini belirtti ancak artan şiddetin durdurulmasına dair bir anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Afganistan'daki diplomatik temsilcilerin açıklamasında, "Bu Kurban Bayramı'nda Taliban silahlarını tamamen bırakmalıdır ve barış sürecine bağlılığını göstermelidir" denildi.

Açıklamada Avustralya, Kanada, Çekya, Danimarka, Avrupa Birliği delegasyonu, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, İspanya, İsveç, Britanya, ABD ve NATO'nun en üst düzey sivil temsilcisinin imzaları bulunuyor.

ABD ordu istihbaratı, Kabil'in ABD ordusu çekildikten 6 ila 12 ay sonra düşebileceğini öngörmüştü. Son haftalarda hızlı şekilde birçok bölgeyi kontrol altına alan Taliban, ülkenin yüzde 85'inin kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: T24