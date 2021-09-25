  1. Ekonomi
25 Eyl 2021 12:32

İngiltere'de Brexit sonrası kriz

İngiltere'de Brexit sonrası kriz

İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle adeta kriz yaşanıyor. Tedarik zincirinin kırıldığı ülkede benzin ve doğalgaz fiyatlarında ciddi artış yaşanırken, araçlar benzin alabilmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu, süpermarketlerde ise gıda stokları tükendi.

Brexit sonrası bir çok Avrupa vatandaşının İngiltere'yi terk etmesi üzerine nakliye sektörü çok ciddi sıkıntılar yaşarken Petrol devi BP, İngiltere'de Kamyon Şoförü eksikliği nedeniyle Benzin ve dizel teslimatlarını sürdüremeyeceğini açıkladı ve 100'e yakın benzin istasyonunu kapatmayı planladığını duyurdu. Açıklama ülkede şok etkisi yaratırken petrol fiyatları şimdiden sekiz yılın en yüksek seviyesine geldi.

Uzun kuyruklar oluştu

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, halkı 'normal şekilde devam edin' diyerek yatıştırmaya çalışsa da İngiltere sokaklarında pompalarda panik zilleri bugün çalmaya başladı bile. Tonbridge, Kent, Ely, Cambridgeshire, Bright ve Leeds'de yola dökülen araba kuyrukları görüldü. Oluşan kuyruklar İngiltere'de 1978'de gerçekleşen enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının hızla yükseldiği 'hoşnutsuzluk kışı'nı anımsattı.

Market rafları boş kaldı: Gıda kıtlığı endişesi

Kamyon şoförü bulunamayan ülkede tedarik zincirinde yaşananlar yalnızca akaryakıt piyasasını değil aynı zamanda süpermarketleri de olumsuz etkiliyor. Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken, marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin rafları uzun süredir boş kalıyor.

Kaynak: Sabah

News Code 1897460
https://tr.mehrnews.com/news/1897460/

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