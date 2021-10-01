Cristiano Ronaldo da İngiltere'de benzin mağduru oldu

İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve ekibi oldu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şoförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı

Benzin kuyrukları oluşuyor

Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar günlerdir uzun kuyruklarda saatlerce benzin bekliyor.

Benzin kuyruğunda saatlerce bekleyen ancak amacına ulaşamayan isimlere Cristiano Ronaldo'nun özel şoförü de eklendi.

Manchester'de bir benzinlikte yaklaşık 7 saat bekleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan istasyondan ayrıldı.

Kaynak: Haberglobal