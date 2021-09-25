ABD'nin anlaşmaya dönme konusundaki ciddiyetinden şüphe ediyoruz

Görüşmede nükleer anlaşma, ikili konular ve Afganistan’daki gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmede Fransız mevkidaşını Tahran’ı ziyaret etmeye davet ederken İran’ın ikili ve bölgesel ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

13. hükümetin pragmatik bir hükümet olduğunu ve müzakereleri önemli bir diplomasi aracı olarak kabul ettiğini belirten Emir Abdullahiyan, İran'ın müzakerelere geri dönmeye hazır olduğunu ve önceki müzakerelerin kayıtlarını incelemekte olduğunu ifade etti.

Emir Abdullahiyan ABD’nin ve üç Avrupa ülkesinin taahhütlerini yerine getirme konusunda ciddi ve pratik adımlar atmadığından üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Müzakerelere geri dönme durumunda pratik ve somut sonuçlar İran halkı için büyük önem taşıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan mevcut ABD yönetiminin yükümlülüklerine dönmek için ciddi ve pratik bir adım atmadığını, tam tersine İran'a yeni yaptırımlar getirdiğini hatırlatarak, “İran, Biden yönetiminin nükleer anlaşmaya dönme konusundaki ciddiyetinden şüphe duymaktadır.” ifadesini kullandı.

Afganistan meselesinin de ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, İran’ın Afganistan’daki tüm taraflarla temas halinde olduğunu ve tüm tarafları kapsayıcı bir hükümet kurmaya teşvik etmeye çalıştığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, Paris'in nükleer müzakerelerin devam etmesindeki gecikmeden endişe duyduğunu ve bu müzakerelerin bir an önce yeniden başlamasından yana olduğunu dile getirerek, “Fransa ayrıca İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında tam bir işbirliği yapılmasını istiyor” dedi.