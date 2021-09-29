Messi'nin Neymar ve Mbappe açıklaması

Manchester City ağlarına PSG forması ile ilk golü atarak takımına galibiyeti getiren Lionel Messi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Manchester City gibi zor bir rakibe karşı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Messi, Neymar ve Mbappe ile daha fazla birlikte oynayarak daha iyi seviyeye çıkacaklarını belirtti.

Messi'nin galibiyet sevincini anlattığı sözleri şu şekilde, "Brugge ile berabere kaldıktan sonra City maçının önemi daha da yüksek oldu. Gol attığım için çok mutluyum. Son günlerde tek maça çıkabilmiştim, bu da ikincisi oldu. Yavaş yavaş takımıma ve takım arkadaşlarıma uyum sağlamaya çalışıyorum. Önemli olan kazanmaktı ve bugün bunu başardık."

Mbappe ve Neymar ile birlikte daha fazla maça çıkmalarının kendilerine iyi geleceğini belirten Messi, "Kylian ve Neymar'la birlikte ne kadar çok oynarsak o kadar iyi olacak. Hep birlikte büyüyerek seviyemizi yükseltebilmemiz önemli. Bu performansımızı devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

Takım içinde düzeltilmesi gereken daha bir çok şey olduğunu belirten Arjantinli yıldız, "Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final görmüş büyük bir rakibe karşı önemli bir maçı kazanmış olduk. Büyümeye ve bir çok şeyi düzeltmeye devam edeceğiz." diyerek açıklamalarını bitirdi.

Kaynak: Cumhuriyet