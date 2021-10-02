Türkiye'yi UEFA'da bekleyen tehlike

Bu hafta Avrupa kupalarında Beşiktaş ve Fenerbahçe yenilirken, Galatasaray ise bir puan alabildi. UEFA sıralamasında 19. sırada yer alan Türkiye, yerini Yunanistan'a bırakırken, Türkiye 18 takımın dışına çıkarsa, 2023-2024 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi'ne hiçbir kulübü katılamayacak.

UEFA sıralamasında bu hafta en kötü senaryo gerçekleşti ve sıralamada Türkiye için çok kritik olan maçta Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 yenilince, Yunanistan'ın da gerisine düştü.

Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken G.Saray, Marsilya'dan 1 puan çıkarıp bu hafta az da olsa katkı yapan tek ekip oldu.

Fenerbhçe, evinde Atina ekibine boyun eğerken, bir diğer Yunan ekibi PAOK'un, Bratislava ile berabere kalmasıyla Yunanistan, 24.200 puana ulaştı ve geçtiğimiz hafta 18. sıradaki ülkemizi geride bıraktı.

Türkiye ise Galatasaray'ın beraberliği ile birlikte 23 bin 700 puandan 23.900'a ulaşabildi ve 19. sıraya geriledi. 20. sıradaki Norveç ise 23.250 puanla ensemizde bulunuyor.

Temsilciler, UEFA Avrupa Ligi'ne katılamayabilir

Türkiye bir bir basamaklardan düşerken en kritik çizgi de aşılmış durumda. 18 takımın dışına çıkarak 2023-24 sezonunda bizi bir hayli etkileyecek noktaya geldi.

Türk ekipleri, sezon sonuna kadar 18. basamak ve ilerisine gidemezse, 2023-24'ten itibaren Avrupa kontenjanı beşten dörde düşecek.

Lig şampiyonu 1. ön elemeden Devler Ligi elemelerine başlayarak gruplara kalmak için imkânsızın peşinden koşacak. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa Ligi'ne takım gönderme hakkı kalmayacak.

Türkiye Kupası şampiyonu, lig ikincisi ve üçüncüsü Konferans Ligi'nde olacak.

Kaynak: T24