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26 Eyl 2021 13:07

Salah'ın Premier Lig'deki 100. golü galibiyet için yetmedi

Salah'ın Premier Lig'deki 100. golü galibiyet için yetmedi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Brentford ile 3-3 berabere kaldı. Liverpool forması giyen yıldız oyuncu Mohamed Salah ise Premier Lig'deki 100. golünü attı.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brentford ile Liverpool maçında hop oturduk, hop kaldıran çılgın bir maç oynandı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 sonuçlandı ve Liverpool, Brentford Cummunity Stadı'nda 2 puan bıraktı.

Liverpool'un gollerini 31. dakikada Jota, 54. dakikada Salah ve 67. dakikada Jones atarken, Brentford'un sayıları 27. dakikada Pinnock, 63. dakikada Janelt ve 82. dakikada yeni transfer Wissa'dan geldi.

16 maçtır yenilmeyen Liverpool, İngiltere'de en uzun yenilmezlik serisine sahip durumda[12 galibiyet, 4 beraberlik]. Öte yandan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bu maçla birlikte Premier Lig kariyerindeki 100. golüne ulaştı.

Bu sezon 2. beraberliğini alan Liverpool, puanını 14 yaparak zirvede yer alırken, Brentford ise 3. kez sahadan eşitlikle ayrıldı ve 9 puana yükseldi.

Premier Lig'in 7. haftasında ligin iki şampiyonluk adayı Liverpool ile Manchester City Anfield'da karşılaşacakken, Brentford ise West Ham deplasmanına gidecek.

Kaynak: Star

News Code 1897487
https://tr.mehrnews.com/news/1897487/

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