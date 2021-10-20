Muhammed Salah 9 gol üst üste atarak tarihe geçti

Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah, üst düzey performans göstermeye devam ediyor.

2017-18 sezonundan beri düzenli olarak üst düzey performans gösteren ve Liverpool'un başarılarında oldukça önemli bir yeri bulunan Salah, 9 maç üst üste gol atması ile takımının tarihine geçti.

Salah'ın tarihe geçtiği maçta Atletico Madrid'i deplasmanda 3-2 yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 3 maçını da kazandı. Madrid ekibinde Fransız forvet Griezmann yaptığı faulünü ardından 52. dakikada oyun dışı kaldı.

İlk yarının 2-2 eşitlikle tamamlandığı mücadelede 76.dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Salah kendisinin 2, takımının 3. golünü atmıştı.

Liverpool, 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı ve liderliğini korudu. Grupta ilk yenilgisini yaşayan Atletico Madrid 4 puanda kaldı.

Kaynak: Cumhuriyet