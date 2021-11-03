  1. Ekonomi
3 Kas 2021 09:48

Reisi: Sorunların çözümü önünde hiçbir engel yok

Reisi: Sorunların çözümü önünde hiçbir engel yok

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, hükümetin Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülke sorunlarına dair açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam hükümetin Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Ülke sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşma yapan Reisi, "Ülke sorunlarının çözümü önünde hiçbir engel yoktur. Sorunların giderilmesi yönünde devlet kurumları koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi başkanlığındaki toplantıda petrol, petrokimya ve doğalgaz ihracatının durumu hakkında bir rapor sunuldu. Bu raporda, petrol ihracatı rakamlarında geçmişe nazaran artış yaşandığı ve petrokimya ihracat istatistiklerinin de iyi durumda olduğu belirtildi. 

News Code 1898279
https://tr.mehrnews.com/news/1898279/

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