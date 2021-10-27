Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmen Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.

Dün gerçekleşen kabulde Reisi, İran-Türkmenistan ilişkilerine işaretle, "Tahran-Aşkabat ilişkilerini geliştirme kapasitesi mevcut seviyenin çok ötesindedir." dedi.

İbrahim Reisi, Türkmenistan'ın İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğine yönelik işbirliğini ve desteğini takdir eden Reisi, "İran-Türkmenistan ilişkileri, gönül ve inanç bağlarından kaynaklanmakta ve siyasi ve ekonomik ilişkilerin ötesine geçmektedir ve gün geçtikçe geliştirilmelidir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan hakkında, "Afganistan'da barış ve güvenlik ve bu ülkedeki tüm etnik grupları ve siyasi grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı da, ülkesinin kapsamlı ilişkiler kurmak, Tahran-Aşkabat ilişkilerini güçlendirmek ve derinleştirmek istediğini de belirterek, "İran'ı kardeş ve dost ülke olarak görüyoruz ve çeşitli alanlarda ilişki ve işbirliği seviyesini ciddi bir şekilde artırmaya çalışıyoruz.Petrol, gaz, ulaşım ve ticareti kapsayan çalışmalarımız vardır." diye konuştu.