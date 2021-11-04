Cumhurbaşkanı Reisi'den Simnan eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Simnan eyaletindeki sorunları yakından incelemek amacıyla bugün sabah saatlerine bu eyaleti ziyaret etti.

Cumhurbaşkani Reisi, Simnan Havalimanı'nda yerel yetkili tarafından karşılandı.

Reisi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Simnan eyaletinin ekonomi, tarım, sanayi ve madencilik alanında çok iyi kapasitelere sahip olduğunu belirterek, bu kapasitelerin doğru yolda kullanılmasının verimliliğe yol açacağını söyledi.

Reisi Simnan ziyareti sırasında bu eyaletteki seçkinler ve ekonomik aktivistlerle bir araya gelecek.